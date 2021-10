Analisi Auditel del pomeriggio di sabato 2 ottobre 2021

A parte il solito vecchio discorso lanciato più volte da queste colonne, quello cioè di spostare i Tg Regionali delle ore 14 su Rai1 (anche ieri la curva verde è stata ampiamente leader toccando il 19% di share) vediamo che fino a quando Rai1 ha avuto in onda Linea blu ha combattuto con Canale 5 pareggiando con Scene da un matrimonio, entrambi per la verità senza grandi ascolti, si parla del 14% di share circa. Poi quando la Rete 1 si è spenta eccola crollare sotto la linea del 10% di share con la curva arancione del nuovo programma condotto da Anna Tatangelo che in solitaria raggiunge il picco del 17% di share. Urge una rimodulazione del pomeriggio del sabato di Rai1 che però non dipende dal direttore di rete (che ci ha provato e riprovato più volte) ma dal settimo piano di viale Mazzini (chissà che al nuovo AD arrivi questa cosa).

Ma vediamo insieme l’andamento degli ascolti del pomeriggio di ieri sabato 2 ottobre 2021. Abbiamo detto della prima parte del pomeriggio, la seconda vede Rai1 praticamente spenta con una puntata di Linea verde radici messa lì in attesa che torni Italia sì, con la curva blu che si ferma sulla linea del 10% di share (forse sarebbe meglio replicare la puntata della sera precedente di Tale e quale show). Gioco facile per la curva arancione di Verissimo che tocca il top del 20% durante la fascia informativa del Tg1, mentre tutte le altre curve si fermano sotto la linea del 5% di share.

Arrivando al preserale vince, per la verità faticando vista che è dovuta partire dal 10%, la curva blu dell’Eredità che si ferma al 21% di share, mentre la curva arancione di Caduta libera, grazie ad un miglior traino, arriva al 18% di share, riducendo di fatto la forbice con il game di Rai1. La curva verde di Rai3 con Tg3 e Tg Regionali arriva e si ferma al 14% di share.