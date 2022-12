Analisi Auditel del day time di martedì 6 dicembre 2022

Si parte alle ore 7 con al comando la curva arancione della Prima pagina del Tg5 attorno al 21% di share, ma in deciso calo fin verso il 16% di share, con il contemporaneo decollo della curva rossa di Rai2 che proponeva la seconda emissione del varietà di Fiorello Viva Rai2. Vediamo infatti la curva rossa che decolla dal 4% fino a toccare la soglia del 14% di share, stabile per tutta la durata della trasmissione. Segue la curva verde di Rai3 con Buongiorno Italia e Buongiorno regione fin verso il 15% di share che pareggia con Fiorello, recuperando dal debutto del varietà di Rai2 di lunedì, mentre la curva blu di TgUnomattina resta al di sotto della soglia del 10% di share, in deciso calo, con la curva nera di Omnibus che tocca la soglia del 5% di share.

Poi c’è la sfida dei Tg delle ore 8 vinta nettamente dalla curva arancione del Tg5 che va a toccare la soglia del 26% di share, praticamente trainata da Viva Rai2, vediamo infatti la curva del Tg5 che decolla nettamente appena terminato il varietà di Fiorello, mentre la curva blu del Tg1 si ferma fn verso il 20%. Poi vediamo sostanzialmente un testa a testa fra Rai1 e Canale 5 con le loro varie produzioni, da Unomattina a Mattino 5, da Storie italiane a Forum, le due curve scorrono nel corridoio che va dal 15 al 20% di share. Sempre ottimo I fatti vostri che sfonda il muro del 10% di share. Bene anche Mezzogiorno italiano che pareggia con Forum nella corsia che va dal 15 al 20% di share, mentre la sfida dei Tg delle ore 13 è vinta dalla curva del Tg5 che tocca il 26% di share, mentre quella del Tg2 si ferma al 15% di share, mentre fa meglio di tutti la curva blu del Tg1 che tocca il 26% di share.

Eccoci al pomeriggio con alle ore 14 la solita curva verde dei Tg Regionali al comando fin verso il 20% di share, pareggiante con la curva arancione di Canale 5 con Beautiful che poi va più nettamente al comando toccando con il picco al 29% con il varietà Uomini e donne. Abbiamo poi la curva blu di Rai1 con Oggi è un altro giorno che scorre attorno al 15% di share, in crescita poi con le partite di calcio del Mondiale in Qatar, andando al comando fin verso il 45% di share, in calo poi al 25% di share con L’eredità mondiale e con la curva di Caduta libera ferma al 23% di share e con la curva verde del Tg3 e dei Tg Regionali che arriva al 18% di share.