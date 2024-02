Analisi Auditel della terza serata del Festival di Sanremo 2024

L’analisi Auditel e l’andamento degli ascolti minuto per minuto della terza serata di Sanremo 2024

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 30% di share e 6 milioni di telespettatori e con la curva arancione del Tg5 che si ferma al 20% di share e i suoi affezionati 4 milioni di telespettatori. Abbiamo poi la curva nera del Tg La7 che tocca il 7% di share. La curva rossa del Tg2 non va oltre il 5% di share.

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva blu di Primafestival che scorre fin verso il 38% di share e 8 milioni di telespettatori e con la curva di Striscia la notizia che scorre sulla linea del 10% di share e poco più di 2 milioni di telespettatori. Poi con Sanremo start la curva di Rai1 vola fin verso il 50% di share e oltre 10 milioni di telespettatori.

Prime time con la curva blu di Rai1 che domina la serata scorrendo nella corsia che va dal 50 al 60% di share con la terza serata del Festival di Sanremo 2024, sfondando il muro dei 14 milioni di telespettatori. Picco in valori assoluti della serata alle ore 22:04 con 15.108.000 telespettatori mentre Eros Ramazzotti ringrazia tutti coloro che hanno contribuito al successo del brano che ha appena cantato “Terra promessa“. Fra le altre offerte affiora la curva arancione di Canale 5 che proponeva la telenovela Terra amara, curva che scorre poco sopra la linea dei 2 milioni di telespettatori ed il 10% di share.

Le curve della terza serata del Festival di Sanremo 2024

La curva dello share della terza serata di Sanremo 2024 scorre dapprima attorno al 60% di share, per poi sfiorare la soglia del 70% a fine puntata. Per quel che riguarda la curva del valori assoluti, dopo aver superato la linea del 14 milioni di telespettatori fra le 21 e le 22, lentamente cala fino al scendere sul finale sulla soglia dei 4 milioni di telespettatori. Media della serata pari a 10 milioni di spettatori con uno share del 60,1%, confermando la performance di mercoledì sera e totalizzando ancora una volta un nuovo record in share rispetto alle terze serate delle edizioni precedenti.

Focus ascolti

In AMR il terzo step di Sanremo 2024 cala del -3,5% in modo perfettamente proporzionale alla diminuzione del totale ascolto (-3,5%). Rispetto alla puntata omologa del 2023 cresce del +8,2% con un guadagno in share di +2,5%, grazie sia alla copertura più ampia, sia a una permanenza più solida di +2,8%. Nel confronto con lo scorso anno continua a coinvolgere una porzione più ampia di pubblico giovane, ma riesce a crescere trasversalmente su tutte le fasce d’età.

Curve share minuto per minuto

Curve valori assoluti minuto per minuto