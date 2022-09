Analisi Auditel della serata di venerdì 9 settembre 2022

Partiamo con le nostre curve dello share minuto per minuto come sempre dalla sfida dei Tg delle ore 20 vinta nettamente dalla curva blu del Tg1 al 27% di share e con la curva del Tg5 si ferma al 21% di share, mentre la curva del Tg La7 non va oltre il suo solito 6% di share.

Nel territorio dell’access time vince la curva blu dell’Anteprima di Tim music awards che scorre fra il 15 ed il 22% di share, con la linea arancione di Paperissima sprint che si ferma poco sopra la soglia del 15% di share. Bene il decollo della curva di Rai3 con il Cavallo e la torre, mentre a seguire è pari fra Un posto al sole e Otto e mezzo.

Prima serata con la curva blu di Rai1 che domina la serata con i Tim music awards scorrendo a cavallo della linea del 20% di share. mentre la curva di Canale 5 segue fra il 10 ed il 15% di share e con la curva di Quarto grado che dopo aver pareggiato in prime time con la linea di Italia 1 poi prevale in seconda serata toccando il 14% di share.