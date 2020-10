Analisi Auditel della serata di venerdì 9 ottobre 2020

Partiamo con l’analisi auditel della serata di ieri parlando della sfida del Tg delle ore 20 vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso il 24% di share al primo posto. Segue la curva arancione del Tg5 che arriva a toccare la solita soglia del 20% di share con la curva nera del Tg La7 che si porta fin verso il 6% di share Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che arriva al 9% di share.

L’access time vede in vantaggio la curva blu dei Soliti ignoti il ritorno che scorre fra il 15 ed il 22% di share, sopra alla curva arancione di Striscia la notizia che però è subito sotto e chiude al 21% in solitaria. La curva nera di La7 raccoglie la sua solita pattuglia di appassionati di Otto e mezzo spingendosi fin verso il 9%, stessa sorte per la curva gialla di Stasera Italia che si ferma poco sopra il 5%, superata dalla curva verde di Un posto al sole.

Prima serata con la curva blu di Rai1 con lo spettacolo musicale Tale e quale show al comando fra il 20% del prime time ed il 23% di fine emissione. Segue la curva arancione del varietà di Canale 5 Grande fratello vip 5 che scorre attorno al 15%. Fra le altre curve affiora quella gialla di Quarto grado su Rete 4. Nella sovrapposizione esatta fra i due varietà delle ammiraglie 21:42-24:01 abbiamo il 19% per Rai1 ed il 14,7% per Canale 5.

Seconda serata con la curva arancione del Grande fratello vip 5 che tocca il 29% di share, mentre la curva blu di Tv7 si ferma nei pressi della soglia del 10% di share.

Elaborazioni su dati AUDITEL™