Analisi Auditel della serata di venerdì 8 ottobre 2021

Tale e quale show ha davvero fatto centro con questa edizione 2021, vincendo ancora una volta nettamente la serata e confermando dunque il buon esito di questa nuova serie, in attesa dell’arrivo delle quattro puntate della costola “nip” nei prossimi sabati sera di gennaio 2022. Segue facendo il suo “sporco” lavoro il programma di varietà Grande fratello vip 6, mentre resta sempre molto buono (fra le altre proposte cannibalizzate dai due programmi delle reti ammiraglie italiane) il riscontro di Quarto grado su Rete 4 condotto dall’ottimo Gianluigi Nuzzi.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 24% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 20% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca pure la soglia del 6% di share.

L’access time vede in testa la curva blu del gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, curva questa che parte al 18% e chiude al 24% di share. Segue la curva arancione di Striscia la notizia che scorre fra il 15 ed il 20% di share, a sua volta seguita dalla curva nera di Otto e mezzo che tocca il 9%. Segue la consueta curva verde di Un posto al sole su Rai 3.

La prima serata vede in testa la curva blu di Rai1 con lo spettacolo di varietà Tale e quale show 2021, curva questa che vola oltre la linea del 20% e sfonda sul finale quella del 25% di share. Segue sulla solita linea del 15% di share la curva arancione del sempre verde Grande fratello vip che poi si alza .-come sempre- strada facendo fino a toccare dapprima il 20% e poi in solitaria il 26% di share. Come sempre fra le altre curve affiora quella gialla del sempre ottimo Quarto grado su Rete 4 che tocca sul finale il 9% di share.