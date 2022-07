Analisi Auditel della serata di venerdì 8 luglio 2022

Top 10, anche in replica, si conferma nettamente la prima scelta del venerdì sera estivo di Rai1, ancora di più ieri sera con più neri pubblicitari rispetto a sette giorni prima, Seguono appaiate le curve di New Amsterdam e Quarto grado le storie, mentre fa capolino la curva di Italia 1 al quarto posto

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che risulta essere al comando fin verso il 26% di share, mentre la curva arancione del Tg5 si ferma poco sotto la soglia del 20% di share. Segue fin verso il 6% di share la curva nera del Tg La7, poi c’è la curva rossa del Tg2 delle 20 e 30 che si ferma al 9% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con il varietà Techetechetè, curva questa che scorre fra il 20 ed il 23% di share, segue la curva arancione di Canale 5 con il varietà Paperissima sprint attorno alla soglia del 15% di share. Abbiamo poi la curva verde di Un posto al sole, mentre la curva nera di In onda si ferma al 6% di share sostanzialmente insieme a quella di Controcorrente.

La prima serata vede al comando la curva blu di Rai1 con la replica di Top 10, curva questa che scorre fin verso la soglia del 20% di share, pur con un carico non indifferente di neri. Seguono le curve di Canale 5 e di Rete 4 che scorrono a braccetto a cavallo della linea del 10% di share con il telefilm New Amsterdam e Quarto grado le storie. Segue poi la curva azzurra di Italia 1 con il film In fuga.

Seconda serata con la curva gialla della coda di Quarto grado le storie che chiude al 14% di share al comando, con tutte le altre che seguono sotto la soglia del 10% di share.