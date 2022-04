Analisi Auditel della serata di venerdì 8 aprile 2022

La sfida dei “nuovi” show del venerdì sera è vinta da Ci vuole un fiore, con Big show che segue subito sotto, entrambi con risultati non da ammiraglie, ma fra i due litiganti è il terzo a godere con l’ottima performance di Quarto grado.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 24% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 20% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 6% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, curva questa che parte dal 19% e arriva al 25% di share. Segue fra il 15 ed il 20% di share la curva di Striscia la notizia, con la curva di Otto e mezzo che si conferma terza al 9% di share, subito seguita dalla curva verde di Un posto al sole, toccata dalla linea azzurra di CSI su Italia 1.

La prima serata vede in testa la curva blu di Rai1 con il varietà Ci vuole un fiore al 19% trainato dall’ospitata di Francesco Gabbani ai Soliti ignoti. Poi però parte del pubblico non gradisce lo spettacolo e se ne va lasciando la curva di Rai1 ferma sulla linea del 15%, in calo per altro dopo la mezzanotte sotto questa soglia. La curva di Canale 5 segue sotto la linea del 15% con il varietà Big show, poi salita di un punto in solitaria in seconda serata. Fra i due litiganti il terzo gode con l’ottima performance di Quarto grado che vola al 13% in seconda serata.