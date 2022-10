Analisi Auditel della serata di venerdì 7 ottobre 2022

Partiamo con le nostre curve dello share minuto per minuto come sempre dalla sfida dei Tg delle ore 20 vinta dalla curva blu del Tg1 al 27% di share e con la curva del Tg5 che si ferma al 21% di share, mentre la curva del Tg La7 non va oltre il 6% di share, con la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca giusto il 7%.

Nel territorio dell’access time vince la curva blu del gioco a premi Soliti ignoti, curva questa che scorre fra il 20 ed il 26% di share. Segue la curva arancione del varietà di Canale 5 Striscia la notizia, curva questa che scorre fra il 15 ed il 22% di share, poi in solitaria fin verso il 25%, quindi abbiamo in decollo la curva del Cavallo e la torre e solo dopo il termine del programma di Marco Damilano, cresce la curva nera di La7 con Otto e mezzo che in solitaria arriva al 9% di share, con la curva di Un posto al sole sotto.

Prima serata con la curva blu di Tale e quale show al comando fra il 20 ed il 30% di share, con la curva arancione della fiction di Canale 5 Viola come il mare che segue nella corsia che va dal 15 al 20% di share. Seguono poi appaiate le curve di Italia 1 ed i Rete 4 con Quarto grado fra il 5 ed il 10% di share, con la curva del programma di Rete 4 che poi prende il volo fin oltre il 10%.

Seconda serata con la curva di Canale 5 al comando con la replica del Maurizio Costanzo show, curva questa che tocca la soglia del 15% di share, seguita proprio dalla coda finale di Quarto grado su Rete 4.