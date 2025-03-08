Analisi Auditel della serata di venerdì 7 marzo 2025
L’analisi Auditel e l’andamento degli ascolti minuto per minuto della serata di ieri
Partiamo come sempre dalla sfida dei Tg delle ore 20 che è vinta dalla curva blu del Tg1 che tocca il 25% di share. Sulla linea del 20% di share troviamo la curva arancione del Tg5. Segue fin verso il 9% la curva nera del Tg La7, mentre la curva rossa del Tg2 si ferma al 4%.
Nel territorio dell’access time al comando la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Affari tuoi fra il 25 ed il 34% di share. Fin verso il 16% di share troviamo la curva arancione di Striscia la notizia. Seguono come di consueto le curve di Otto e mezzo, NCIS e di Un posto al sole nel corridoio che va dal 5 al 10% di share.
Prime time con al comando la curva blu di Rai1 con lo spettacolo musicale Voice senior, curva questa che tocca il 27% di share. Segue poco sotto la linea del 15% di share la curva arancione della fiction Le onde del passato che poi chiude al 16% di share. Buona terza la curva gialla di Rete 4 con Quarto grado che scorre nei pressi della linea del 10% di share, per poi toccare il 15%.
Seconda serata comandata dalla curva gialla del finale di puntata di Quarto grado sulla linea del 15% di share, seguita dalla curva blu di Tv7 e del finale di puntata del varietà di La7 Propaganda live.