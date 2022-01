Analisi Auditel della serata di venerdì 7 gennaio 2022

Equilibrio nella sfida del venerdì sera fra The voice senior 2 e il Grande fratello vip 6, con tutte le altre reti schiacciate nei pressi della soglia del 5% di share. Nell’esatta sovrapposizione fra i due varietà delle reti ammiraglie 21:43-24:04 abbiamo Rai1 18.8% vs Canale 5 19%, quindi per un soffio prevale lo show condotto e diretto da Alfonso Signorini.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre nettamente al comando fin verso il 26% di shar e con la curva del Tg5 che scorre sotto arrivando a toccare la soglia del 20% di share, mentre la curva del Tg La7 si posiziona sulla linea del 5% di share. La curva rossa del Tg2 delle 20:30 arriva al 6% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, curva questa che tocca il 24% di share, mentre la curva arancione di Striscia la notizia è seconda e arriva a toccare il 20% di share, mentre scorrono al terzo posto al 7% di share le curve di Rai3 e di La7.

Prima serata con la curva blu di Rai1 al comando con lo spettacolo musicale Voice senior 2 appena sotto la linea del 20% di share, quindi segue subito sotto la curva arancione del Grande fratello vip 6 che poi opera il sorpasso al 20% durante i due neri dello show di Rai1. Ancora equilibrio nella seconda parte della sovrapposizione fra Voice senior 2 e Gf vip 6 sopra la soglia del 20% di share, quindi in seconda serata in solitaria il varietà di Canale 5 sfonda il muro del 30% di share.