Analisi Auditel della serata di venerdì 6 maggio 2022

Proprio “non va” direbbe il buon Alessandro Piccinini se dovesse commentare le curve degli ascolti di ieri sera e noi ci permettiamo di usare la sua celebre allocuzione accostandola al nuovo varietà di Rai1 The band che ancora cala a meno due puntate dalla sua finale. In questo contesto fa bella figura l’Isola dei famosi che vince bene la serata con una curva molto bella. Terza piazza la linea gialla di Rete 4 e dell’ottimo Quarto grado di Gianluigi Nuzzi.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 25% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 22% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca pure la soglia del 6% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rete 1 con il gioco a premi Soliti ignoti, curva questa che scorre fra il 19 ed il 25% di share. Segue fra il 15 ed il 20% di share la curva arancione di Striscia la notizia, seguita dalla linea nera di La7 con Otto e mezzo, quindi ci sono le curve di Rai3 e Italia1 con UPAS e NCIS.

La prima serata vede al comando la curva arancione di Canale 5 con L’isola dei famosi 2022, curva questa che scorre sopra la linea del 15% di share, per poi decollare nel corso della serata, fino a chiudere al 25% di share. Segue la curva blu dello show di Rai1 The Band, curva questa che cala dal 14% iniziale, per poi tornare su quel valore a fine puntata. Terza posizione poi, come sempre, la curva gialla di Rete 4 con il programma di attualità giornalistica Quarto grado, curva questa che scorre a metà strada nel corridoio che va dal 5 al 10% di share, per poi chiudere toccando la soglia dell’11% di share. Quarta piazza per la curva di Rai2 con il telefilm Navy NCIS.