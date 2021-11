Analisi Auditel della serata di venerdì 5 novembre 2021

La finale dell’edizione 2021 di Tale e quale show vince la serata confermando il trend in crescita di questa edizione rispetto alle precedenti, in attesa della puntata speciale del 19 novembre. Si conferma buono l’ascolto del Grande fratello vip 6, mentre che dire del resto della serata? Guardate il nostro grafico e capirete che c’è poco da dire (con tutto il rispetto).

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 25% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 20% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 6% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, curva questa che parte al 19% e chiude al 25% di share. Segue la curva arancione del varietà Striscia la notizia, curva questa che parte dal 14% e chiude al 18% di share in solitaria. Abbiamo poi la curva verde di Un posto al sole al 9% seguita dalla curva nera di Otto e mezzo, mentre la curva gialla di Stasera Italia si ferma al 5% di share.

Prima serata con la curva blu di Rai1 al comando con lo spettacolo di varietà Tale e quale show 2021, curva questa che si posiziona fra il 20 ed il 25% di share, con picco finale al 28% di share. Abbiamo poi la curva arancione di Canale 5 con il varietà Grande fratello vip 6, curva questa che scorre poco sopra la soglia del 15% di share, per poi tocca il 20% di share e anche il 24% in sovrapposizione con la finale 2021 dello show condotto da Carlo Conti. Poi in solitaria la curva del Grande fratello vip 6 arriva a vedere da vicino la soglia del 35% di share. Fra le altre curve affiora quella gialla di Rete 4 con Quarto grado.