Analisi Auditel della serata di venerdì 5 maggio 2023

Partiamo dunque dalla sfida dei Tg delle ore 20 con la curva del Tg1 al comando fin verso la soglia del 25% di share, ma in calo durante l’edizione, con la curva arancione del Tg5 che si posiziona subito sopra la soglia del 20%, ma in netta crescita con nel finale il pareggio con il Tg1. La curva nera del Tg La7 si posiziona fin verso il 6% di share, con la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca il medesimo valore.

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva blu del gioco a premi Affari tuoi, curva questa che scorre fra il 20 ed il 26% di share. Segue la curva arancione di Canale 5 con Striscia la notizia che si porta fin verso la soglia del 23% di share a game di Rai1 terminato. Seguono poi le curve di Rai3 con Un posto al sole che sfiora il 10% e La7 con Otto e mezzo, quindi ottimamente la curva azzurra di Italia 1 con il telefilm NCIS.

Prime time con la curva blu di Rai1 al comando con la seconda puntata dello spettacolo musicale I migliori anni, curva questa che fatica all’inizio toccando il 19% di share, per poi volare sul finale a toccare il 25% di share. Segue la curva di Canale 5 con la fiction Il patriarca al 15%, prima in calo e poi sul finire in ascesa fino ad arrivare al 18% di share. Testa a testa per il terzo posto fra le curve di Rete 4 e di Italia 1, con Quarto grado che poi raggiunge al comando la curva blu di Tv7 sulla linea del 15% di share.