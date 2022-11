Analisi Auditel della serata di venerdì 4 novembre 2022

Partiamo con le nostre curve dello share minuto per minuto come sempre dalla sfida dei Tg delle ore 20 vinta dalla curva blu del Tg1 al 25% di share e con la curva del Tg5 che si ferma al 22% di share, mentre la curva del Tg La7 non va oltre il 6% di share, con la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che giunge pure al 6% di share.

Nel territorio dell’access time prevale la curva blu del gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, curva questa che scorre fra il 20 ed il 29% di share e con la curva arancione di Canale 5 con Striscia la notizia che segue, dapprima ferma sulla linea del 15% di share e poi in decollo fino a chiudere al 21% di share, a Soliti ignoti già terminato. Terza piazza per la curva nera di Otto e mezzo che tocca il 9% di share, seguita dalla curva verde di Un posto al sole.

Prima serata con la vittoria nettissima della curva blu dello spettacolo musicale di Rai1 Tale e quale show, curva questa ch scorre vicina alla linea del 25% di share, per poi chiudere toccando il 30% di share. Segue sulla linea del 15% di share la curva arancione della fiction di Canale 5 Viola come il mare, curva questa che poi si alza a fine puntata al 20% di share. Abbiamo poi un terzetto di curve che si giocano la terza piazza e sono quelle di La7, Rete 4 ed Italia 1, chiudono il trenino le curve di Rai3 e di Rai2.

Seconda serata con la vittoria della curva arancione di Canale 5 con una nuova puntata del programma di varietà Maurizio Costanzo show, curva questa che scorre nel corridoio che va dal 15 al 20% di share, con a seguire le curve di Rete4 e La7 con i finali di Quarto grado e Propaganda live, quindi attaccata a loro la curva blu di Tv7.