Analisi Auditel della serata di venerdì 3 marzo 2023

Con una media del 23,4% di share, in crescita di ben 4 punti e mezzo rispetto alla seconda edizione e 4,4% di share in più rispetto alla prima, con una media di 3.833.796 telespettatori si è chiusa con un bilancio largamente positivo la terza edizione dello spettacolo musicale di Rai1 The voice senior condotto da Antonella Clerici che così si guadagna sul campo una quarta edizione. Il competitor di ieri sera, ovvero l’originale televisivo di Canale 5 Buongiorno mamma 2 si è fermato al 17,39% di share e 2.867.023 telespettatori, risultato comunque degno per un prodotto cosi ostico come sono le fiction per l’ammiraglia di casa Mediaset, più votata ormai quasi totalmente ai reality e ai talent show dell’inossidabile tandem composto da Alfonso Signorini e Maria De Filippi.

Partiamo dunque dalla sfida dei Tg delle ore 20 con la curva del Tg1 al comando sopra la linea del 26% di share e con la curva del Tg5 che scorre piatta appena sopra la linea del 20% di share. La curva nera del Tg La7 si posiziona poco sopra la soglia del 5% di share, mentre quella rossa del Tg2 è proprio sulla soglia del 5%.

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva blu del gioco a premi di Rai1 Soliti ignoti il ritorno dal 20 al 29% di share, con la curva arancione del varietà di Canale 5 Striscia la notizia che segue sotto nel corridoio che va dal 15 al 20% di share con chiusura in solitaria al 24%. Precedentemente la curva blu di 5 minuti si posiziona a metà strada nella corsia che va dal 20 al 25% di share. Abbiamo poi le curve di Otto e mezzo, Un posto al sole e NCIS appaiate fin verso la soglia del 9% di share.

Prime time con la curva blu di Rai1 in testa con la finale dello spettacolo musicale The voice senior 3, curva questa che scorre fra il 20 ed il 25% di share, con la curva arancione dell’originale televisivo diffuso da Canale 5 Buongiorno mamma 2 nella corsia precedente, quella che va dal 15 al 20% di share. Fra le altre curve affiora quella gialla di Quarto grado su Rete 4 fra il 5 ed il 10% di share.

Seconda serata poi con il picco finale di The voice senior 3 che arriva al 34% di share, e con le curve di Rete 4 e La7 con i finali di Quarto grado e Propaganda live che seguono attorno alla soglia del 10% di share.