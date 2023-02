Analisi Auditel della serata di venerdì 3 febbraio 2023

Partiamo dunque dalla sfida dei Tg delle ore 20 vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia dl 25% di share e con la curva arancione di Canale 5 con il Tg5 che arriva al 23% di share. Abbiamo poi tutte le altre curve che scorrono nei pressi della linea del 5% di share, con la linea nera del Tg La7 che affiora sulle altre.

Nel territorio dell’access time vediamo sopra la curva blu della Rete 1 con il gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, curva questa che scorre fra il 20 ed il 28% di share, con la curva di Striscia la notizia sotto e fra le altre -sotto- scorgiamo la curva verde di Rai3 con Un posto al sole.

Prime time con la curva blu della Rete 1 con lo spettacolo musicale The voice senior 3 che prevale sulle altre fra il 20 ed il 25% di share, per poi volare fin verso il 31% di share in seconda serata. Segue piatta la curva arancione di Canale 5 con l’originale televisivo Fosca Innocenti 2, quindi appaiate le curve delle altre due reti Mediaset con la curva gialla di Quarto grado che poi in seconda serata raggiunge la curva blu di Tv7 poco sopra la soglia de 10% di share.