Analisi Auditel della serata di venerdì 25 giugno 2021

Partiamo con l’analisi Auditel della serata di ieri parlando della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 26% di share. Segue la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 17% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share, quindi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 tocca la soglia del 9% di share.

L’access time vede in testa la blu di Rai1 con la replica dei Soliti ignoti che tocca il 20% di share, segue la curva arancione di Canale 5 con Paperissima sprint fin verso il 16% di share. A seguire poi le curve di La7 con Otto e mezzo che arriva al 10% di share, quindi c’è la curva verde di Rai3 con l’immortale Posto al sole. La curva gialla di Stasera Italia scorre sulla linea del 5% di share.

Prime time con la curva gialla di Rete 4 al comando con Quarto grado, curva questa che scorre nel corridoio che va dal 10 al 15% di share. Seguono appaiate le curve di Rai1 ed i Canale 5 con film e fiction, Separati ma non troppo e Sezione scomparsi. Abbiamo poi le curve di Rai2 e di Italia 1 al 5% e tutte le altre ancora più sotto.

Seconda serata con la curva gialla di Rete 4 ancora più al comando con Quarto grado toccando la linea del 15% di share, seguita dalla curva di Canale 5 ben sotto il 10% e tutte le altre ancora più sotto. Quello di ieri sera è un dato straordinario per Rete 4 che forse per la prima volta risulta essere la rete più vista fra le generaliste sia in prima che in seconda serata. Onore al merito a Gianluigi Nuzzi e alla sua squadra per un tema che evidentemente in questo periodo si delinea centrale fra gli interessi del pubblico televisivo e che risulta essere ancora più interessante se trattato con grande professionalità come nel caso del programma diffuso da Rete 4.