Analisi Auditel della serata di venerdì 24 settembre 2021

Si conferma il successo (seppur in calo rispetto all’esordio) di questa nuova edizione di Tale e quale show che ha superato ieri sera la prova del nove ed ha vinto nettamente la serata. Grande fratello vip 6 mantiene in prima serata il dato della scorsa settimana soccombendo allo show di Carlo Conti, ma aumentando di un punto nel dato totale, rosicchiandolo al varietà di Rai1. Il venerdì sera si conferma la serata più interessante, per quel che riguarda l’intrattenimento della settimana, a confronto della situazione monocorde del sabato sera che stasera Amadeus con la sua Arena 60 70 80 cercherà di vivacizzare di più dando del filo da torcere allo show campione di ascolti di Canale 5 Tu si que vales.

Ma andiamo con ordine e torniamo all’analisi minuto per minuto della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 24% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 19% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 5% di share.

L’access time vede in testa la curva blu del gioco a premi Soliti ignoti il ritorno che raggiunge il 25% di share. Segue a debita distanza la curva arancione di Canale 5 che tocca il 18% di share con Paperissima sprint, mentre la sfida degli access è vinta dalla curva verde di Un posto al sole che tocca il 7% di share insieme a quella di Otto e mezzo, sotto c’è Stasera Italia.

La prima serata vede in testa come detto la curva blu di Tale e quale show nettamente al comando sulla linea del 20% di share, in decisa crescita nel corso della serata fino a toccare il 25% di share a fine puntata, a mezzanotte. Segue di un paio di punti sotto la soglia del 15% di share la curva del Grande fratello vip 6, quindi c’è al terzo posto la curva gialla di Quarto grado attorno al 7% di share.

Seconda serata come detto con la curva blu di Tale e quale show al 25% di share di chiusura, mentre in seguito c’è la curva del Grande fratello vip 6 in solitaria che va avanti con la brace accesa nata nel prime time sulla linea del 25% di share.