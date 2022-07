Analisi Auditel della serata di venerdì 22 luglio 2022

La replica dell’ottimo Top 10 vince ancora la serata estiva del venerdì, nonostante il cambio di programmazione di Canale 5 ed Italia 1 con i telefilm, più pop, Grand hotel e Chicago med, che infatti rosicchiano qualcosa alla replica dello show di Carlo Conti, che cala un filino rispetto a settimana scorsa. Bene come sempre Rete 4 con le storie di Quarto grado.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che risulta essere al comando fin verso il 26% di share, mentre la curva arancione del Tg5 si ferma sulla soglia del 20% di share dopo aver fatto una scalata dal 15% iniziale. Segue fin verso il 6% di share la curva nera del Tg La7, poi c’è la curva rossa del Tg2 delle 20 e 30 che si ferma al 9% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con il varietà Techetechetè, curva questa che poi viene raggiunta al 19% di share dalla curva arancione di Canale 5 con il varietà Paperissima sprint. Fra le altre curve affiora quella verde di Un posto al sole al 9% di share.

La prima serata vede in testa per tutto il periodo la curva blu di Rai1 con la replica del varietà Top 10, curva questa che scorre nel corridoio che va dal 15 al 20% di share, seguita dalla curva arancione del telefilm di Canale 5 Grand hotel, curva questa che si posiziona nella corsia che va dal 10 al 15% di share. Terza piazza sotto la linea del 10% di share per la curva gialla di Rete 4 con Quarto grado le storie.

Seconda serata poi con la curva arancione del finale di Grand hotel al comando al 17% di share, seguita dalla linea gialla di Rete 4 con la coda di Quarto grado le storie.