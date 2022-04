Analisi Auditel della serata di venerdì 22 aprile 2022

Esordio con vittoria per il nuovo varietà di Rai1 The Band, ma con una curva molto piatta, raggiunta in seconda serata dalla curva dell’Isola dei famosi che recupera terreno nel corso della serata, dominando poi come sempre in solitaria dopo la mezzanotte, ora in cui è terminato lo show di Rai1.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 26% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 19% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 6% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rete 1 con il gioco a premi Soliti ignoti, curva questa che scorre fra il 19 ed il 25% di share. Segue fra il 14 ed il 18% di share la curva arancione di Striscia la notizia, seguita dalla linea nera di Otto e mezzo attorno al 7% di share, a sua volta seguita dalle linee di Italia 1 e Rai3.

La prima serata vede al comando la curva blu di Rai1 con il nuovo varietà The Band, curva questa che parte attorno al 17% di share, per poi calare leggermente nel corso della serata e chiudere al 16% di share, piuttosto piatta in sostanza. Segue invece in crescita la curva arancione di Canale 5 con L’isola dei famosi, curva questa che scorre nella corsia fra il 10 ed il 15% di share, curva questa che poi tocca in seconda serata la linea blu dello show di Rai1. Dato del 16,1% per The Band e 14,1% per L’isola dei famosi nella sovrapposizione fra i due varietà. Terza la curva gialla di Rete 4 con Quarto grado fra il 5 ed il 10% di share.

Seconda serata con il picco finale oltre il 25% di share dell’Isola dei famosi, seguita dal finale di Quarto grado all’11% di share.