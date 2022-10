Analisi Auditel della serata di venerdì 21 ottobre 2022

Partiamo con le nostre curve dello share minuto per minuto come sempre dalla sfida dei Tg delle ore 20 vinta dalla curva blu del Tg1 al 27% di share e con la curva del Tg5 che si ferma al 21% di share, mentre la curva del Tg La7 non va oltre l’8% di share, con la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che giunge al 7% di share. .

Nel territorio dell’access time vince la curva blu della Rete 1 con il gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, curva questa che parte al 19% per poi arrivare al 25% di share. Segue fra il 15 d il 20% di share la curva di Striscia la notizia che poi chiude in solitaria al 24%, con la curva nera di Otto e mezzo che passa in solitaria al comando al 10% di share.

Prima serata con la vittoria della curva blu di Rai1 con il varietà Tale e quale show, curva questa che scorre fra il 20 ed il 25% di share, per poi toccare il 30% in seconda serata. Segue ancora una volta piatta la curva arancione del prodotto Viola come il mare, curva questa che pettina la linea del 15% di share, per poi lievitare leggermente a fine proiezione stante l’abbassamento della platea totale. Tutte le altre curve, esclusa quella verde di Rai3 che è ultima, scorrono nei pressi della linea del 5% di share.

Seconda serata come detto con il picco al 30% della curva blu di Tale e quale show, quindi abbiamo la curva arancione dei Maurizio Costanzo show che scorre sulla linea del 15%, seguita dalla curva dello Speciale Tg1 e da quelle dei finali di Propaganda live e Quarto grado.