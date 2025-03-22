Analisi Auditel della serata di venerdì 21 marzo 2025
Le curve degli ascolti minuto per minuto della serata di ieri
Partiamo come sempre dalla sfida dei Tg delle ore 20 che è vinta dalla curva blu del Tg1 che tocca il 26% di share. Poco sotto la linea del 20% di share troviamo la curva arancione del Tg5. Segue fin verso il 9% la curva nera del Tg La7, mentre la curva rossa del Tg2 si ferma al 4%.
Nel territorio dell’access time al comando la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Affari tuoi, curva questa che scorre fra il 20 ed il 34% di share. Fin verso il 16% di share troviamo la curva arancione di Striscia la notizia. Seguono le curve di NCIS, Otto e mezzo e Un posto al sole nella corsia fra il 5 ed il 10% di share.
Prime time con al comando la curva blu di Rai1 con lo spettacolo musicale The voice senior, curva questa che scorre fin verso la linea del 25% di share. Segue fra il 10 ed il 15% di share la curva arancione di Canale 5 con Le onde del passato. Abbiamo poi al terzo posto la curva gialla di Rete 4 con Quarto grado fin verso la linea del 10% di share.
Seconda serata con la curva gialla del finale di puntata di Quarto grado al comando al 16% di share, seguita dalle curve di Rai1 con Tv7 e di La7 con Propaganda live.