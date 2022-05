Analisi Auditel della serata di venerdì 20 maggio 2022

L’isola dei famosi 2022 vince la serata, con The band che pur perdendo chiude la sua prima ed ultima cavalcata nell’etere televisivo nostrano onorevolmente. Bene come sempre Quarto grado che si guadagna la medaglia d’argento della seconda serata, dietro l’imprendibile Isola dei famosi 2022.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 26% di share, con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 20% di share. Abbiamo poi la curva del TgLa7 che raggiunge il 6%, idem quella del Tg2 .

L’access time vede in testa la curva blu di Rete 1 con il gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, curva questa che parte dal 21% di share per toccare il muro del 25% di share. Segue la curva arancione di Striscia la notizia fra il 15 ed il 20% di share per poi chiudere al 23%, abbiamo poi le curve di Otto e mezzo, UPAS e NCIS assembrate fra l’8 ed il 9% di share.

La prima serata vede al comando la curva arancione di Canale 5 con il varietà l’Isola dei famosi 2022, curva questa che scorre poco sopra la linea del 15% di share. Segue nei pressi della linea del 15% di share la curva blu di Rai1 con l’ultima puntata dello spettacolo musicale The band. Abbiamo poi terza la curva gialla di Quarto grado che tocca ad inizio serata quella rossa di Rai2 con il telefilm Navy NCIS, per poi toccare il 15% in seconda serata, fascia questa dominata dalla curva dell’Isola dei famosi che tocca il 30% di share.