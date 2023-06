Analisi Auditel della serata di venerdì 2 giugno 2023

Partiamo dunque dalla sfida dei Tg delle ore 20 con la curva del Tg1 al comando fin verso la soglia del 27% di share, con la curva arancione del Tg5 che si posiziona fin verso la soglia del 23% di share. La curva nera del Tg La7 si posiziona fin verso il 6% di share, con la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che arriva al 7% di share.

Nel territorio dell’access time vediamo nettamente al comando la curva blu di Affari tuoi che parte dal 20% e chiude al 28% di share. Abbiamo poi la curva arancione di Canale 5 con Striscia la notizia fra il 15 ed il 20% di share. Quindi a seguire le curve di La7 e Italia 1.

Prime time con la curva blu dello spettacolo musicale diffuso da Rai1 Tutti i sogni ancora in volo al comando subito sopra la linea del 20% di share, stabile tutta la sera. Segue in crescita la curva gialla di Rete 4 con Quarto grado nella corsia che va dal 10 al 15% di share. Quindi terza piazza per la curva arancione di Canale 5 con il film Buongiorno papà, curva questa che si colloca a cavallo della soglia del 10% di share

Seconda serata con la curva gialla di Quarto grado che si porta al comando sfondando la linea del 15% di share, seguita dalle curve di Rai1 con Tv7 e di La7 con il finale di Propaganda live,