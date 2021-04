Analisi Auditel della serata di venerdì 2 aprile 2021

Partiamo con l’analisi Auditel della serata di ieri parlando della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che si porta al comando raggiungendo la soglia del 24% di share. Segue la curva arancione del Tg5 che scorre sulla soglia del 20%, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share, quindi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che arriva al 7% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con Il dolore e la speranza, curva questa che parte al 15% e chiude al 18% di share. Segue la curva arancione di Canale 5 con Striscia la notizia fra il 15 ed il 18% di share, mentre la curva nera di Otto e mezzo si ferma al 9% di share.

Prime time con la curva blu di Rai1 con la telecronaca diretta del Rito della Via Crucis del Santo Padre che si porta al comando sulla linea del 20% di share. Segue la curva arancione della replica di Ciao Darwin 8 che parte dal 12% per poi portarsi in testa al termine della diretta dalla Città del Vaticano di Rai1 nel corridoio che va dal 15 al 20% di share. Seguono le curve di Rai1 Rai2 e Italia1 attorno al 10% di share.

Seconda serata con la curva azzurra di Italia1 con Le Iene che scorre fra il 10 ed il 15% di share, seguita dalla curva nera di Propaganda live che chiude al 10% di share.