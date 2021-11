Analisi Auditel della serata di venerdì 19 novembre 2021

Chiude vincendo la serata la cavalcata 2021 dello spettacolo musicale condotto da Carlo Conti Tale e quale show, incentrato ieri sera sul torneo dei migliori delle ultime due edizioni. Segue sempre uguale a se stesso, ascolti compresi, il varietà di Canale 5 Grande fratello vip 6. Insieme le due produzioni della Endemol monopolizzano -come di consueto- l’audience del venerdì sera relegando tutte le altre proposte in basso al nostro grafico delle curve dello share minuto per minuto.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 25% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 20% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 6% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, curva questa che tocca il 25% di share e con la curva del competitor Striscia la notizia che si ferma al 19% di share anche in solitaria. Terzo posto in coabitazione per le curve di Otto e mezzo e Un posto al sole, mentre si registra un’ottima curva di Che succede con Geppi Gucciari su Rai3 che chiude sfiorando il 10% di share.

Prima serata con la curva blu dello spettacolo musicale Tale e quale show il torneo al comando al 20% con chiusura al 25% di share. Segue appena sotto la soglia del 15% di share la curva del programma di varietà Grande fratello vip 6, curva questa che a mano a mano che il pubblico spegne l’apparecchio televisivo si alza dapprima fin verso il 20% e poi in solitaria oltre la soglia del 30% di share.

Che dire delle altre curve, si ammassano tutte nei pressi della linea del 5% di share, con quella blu di Rai1 che prevale in seconda serata grazie al settimanale del Tg1 Tv7.