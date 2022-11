Analisi Auditel della serata di venerdì 18 novembre 2022

Partiamo con le nostre curve dello share minuto per minuto come sempre dalla sfida dei Tg delle ore 20 vinta dalla curva blu del Tg1 al 26% di share e con la curva del Tg5 che si ferma al 21% di share, mentre la curva del Tg La7 non va oltre il 7% di share, con la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che giunge al 6% di share.

Nel territorio dell’access time prevale la curva blu del gioco a premi Soliti ignoti che scorre fra il 20 ed il 30% di share, con la curva arancione di Striscia la notizia ferma sulla linea del 15% di share per tutto il periodo. Terza piazza per la curva nera di Otto e mezzo poco sotto la soglia del 10% di share, seguita subito dalla linea verde di Un posto al sole.

Prima serata con la curva blu dello spettacolo musicale Tale e show 2022 il torneo nettamente al comando nella corsia che va dal 25 al 30%, con la curva arancione del film Cado dalle nubi ferma nel corridoio che va dal 10 al 15% di share. Abbiamo poi appena sotto la linea del 10% di share la curva gialla del programma crime di Rete 4 Quarto grado.

Seconda serata con la curva blu di Tale e quale show il torneo che chiude al 35% di share, con a seguire la linea gialla di Quarto grado che scorre attorno al 14% di share.