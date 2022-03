Analisi Auditel della serata di venerdì 18 marzo 2022

La prima semifinale del Cantante mascherato vince la serata sfondando il muro del 17% di share (tutto compreso) con la fiction di Canale 5 che sarà pure Più forte del destino, ma non abbastanza forte per l’Auditel, fiction che quindi soccombe, con Quarto grado che accoglie a braccia aperte il pubblico fedelissimo a Mediaset, ma non attratto dalla fiction dell’ammiraglia di Cologno Monzese.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 26% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 20% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 6% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Soliti ignoti fra il 19 ed il 25% di share. Segue la curva arancione di Canale 5 con Striscia la notizia fra il 15 ed il 20% di share, segue la curva nera di La7 con Otto e mezzo che arriva al 9% di share.

La prima serata vede in testa la curva blu di Rai1 con il varietà Il cantante mascherato, curva che scorre stabile sulla linea del 15% di share, per poi decollare in seconda serata terminata la fiction di Canale 5 Più forti del destino, fin verso il 25% di share. La curva di Canale 5 con Più forti del destino scorre fra il 10 ed il 15% di share. Molto bene la curva gialla di Rete 4 con Quarto grado che tocca il 10%, per poi arrivare al 14% di share a fine serata.