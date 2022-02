Analisi Auditel della serata di venerdì 18 febbraio 2022

Bel testa a testa fra il varietà di Rai1 Il cantante mascherato e la fiction Fosca di Canale 5 che si dividono la leadership della serata del venerdì e con il varietà di Rai1 che vince in sovrapposizione, ma con un terzo in comodo dal nome Quarto grado che fa un’ottima perfomance, che potete vedere direttamente con i vostri occhi nel nostro grafico delle curve dello share minuto per minuto.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 25% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 20% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 5% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Soliti ignoti, curva questa che parte al 19% e chiude al 25% di share . La curva arancione di Canale 5 segue con Striscia la notizia fra il 14 ed il 21% di share, quindi abbiamo le curve di Otto e mezzo e Un posto al sole che si toccano attorno al 7% di share.

La prima serata vede un testa a testa fra le curve di Rai1 con Il cantante mascherato e di Canale 5 con la fiction Fosca, entrambe poco sopra la linea del 15% di share. Nel giochino della sovrapposizione 21:40-23:32 è avanti di un soffio lo show di Rai1 con il 16,98% di share a fronte del 16,46% della fiction di Canale 5. Segue ottimamente la curva gialla di Quarto grado che si posiziona a metà strada nel corridoio che va dal 5 al 10% di share, subito seguita dalla curva azzurra di Italia 1.

Seconda serata con la curva blu di Rai1 che vola oltre la linea del 25% di share con il finale del Cantante mascherato, mentre la curva gialla di Quarto grado conferma la sua buona performance di ieri sera chiudendo all’11% di share.