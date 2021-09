Analisi Auditel della serata di venerdì 17 settembre 2021

Partiamo con l’analisi Auditel della serata di ieri parlando della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 27% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 19% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 7% di share.

L’access time vede in testa la curva blu del gioco a premi Soliti ignoti il ritorno al comando fin verso la soglia del 25% di share. Segue fin verso il 18% di share la curva arancione di Paperissima sprint, mentre al terzo posto ci sono le curve di Rai3 e di La7 stabili attorno all’8% di share.

Prime time con la curva blu di Rai1 nettamente al comando fin verso il 25% di share con la prima emissione di Tale e quale show 2021, curva questa che si mantiene su livelli elevati per tutta la prima serata toccando il record del 28% di share a fine puntata poco dopo la mezzanotte. Segue distante la curva arancione di Canale 5 con la seconda puntata del Grande fratello vip 6, curva questa che si ferma nella corsia che va dal 10 al 15% di share, per altro calante in quasi tutti i blocchi di prima serata. Fra le altre curve affiorano quelle di Italia 1 e di Rete 4 nel corridoio che va dal 5 al 10% di share.

Seconda serata con la curva arancione di Canale 5 con il Grande fratello vip 6 che in solitaria tocca il 24% di share e con la curva di Rai1 che con l’offerta informativa da servizio pubblico di Tv7 è attorno al 10% di share.