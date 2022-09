Analisi Auditel della serata di venerdì 16 settembre 2022

Partiamo con le nostre curve dello share minuto per minuto come sempre dalla sfida dei Tg delle ore 20 vinta nettamente dalla curva blu del Tg1 al 28% di share e con la curva del Tg5 che si ferma al 20% di share, mentre la curva del Tg La7 non va oltre il suo solito 6% di share.

Nel territorio dell’access time vince la curva blu del gioco a premi Soliti ignoti, con la solita curva blu che prevale nello spazio che va dal 20 al 25% di share, mentre la curva arancione di Paperissima sprint scorre sulla linea del 15% di share. Segue la curva nera di Otto e mezzo subito sotto la linea del 10% di share, quindi c’è la curva verde di Un posto al sole. Tutto il resto sotto.

Prima serata con la curva blu di Rai1 che vince la serata con la replica delle indagini di Lolita Lobosco scorrendo fra il 15 ed il 20% di share. Abbiamo poi a seguire la curva arancione di Canale 5 con il film Anche se è amore non si vede, quindi a ruota le curve di Italia 1 e di Rete 4 con rispettivamente Attacco al potere 3 e Quarto grado, curva gialla che poi va al comando in seconda serata toccando il 14% di share.