Analisi Auditel della serata di venerdì 15 ottobre 2021

Prosegue la nuova primavera di Tale e quale show che anche ieri sera vince nettamente la serata del venerdì confermando la sua ritrovata giovinezza grazie anche all’innesto di Cristiano Malgioglio semplicemente perfetto in quel ruolo. Segue l’intrattenimento di Canale 5 con il Grande fratello vip 6 che tiene la barra dritta della rete ammiraglia del gruppo Mediaset, mentre sboccia un fiore forse inatteso nel panorama degli ascolti della serata di venerdì 15 ottobre 2021 su Italia 1 con il film Rambo last blood.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 24% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 20% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca pure la soglia del 6% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, curva questa che parte al 19% di share e consegna al prime time della rete il 25% della platea televisiva. Segue di qualche punto sotto la curva arancione del varietà di Canale 5 Striscia la notizia, curva questa che parte al 14% e chiude in solitaria al 19% di share. Fra le altre curve prevale quella nera di Otto e mezzo che tocca il 9% di share, subito seguita dalla linea verde di Un posto al sole su Rai3.

La prima serata vede nettamente in testa la curva blu dello spettacolo musicale Tale e quale show 2021 che vola nel corridoio che va dal 20 al 25% di share, per poi arrivare sul finale di puntata a toccare il 27% di share. Segue dapprima attorno al 13% e poi fin verso il 19% di share la curva arancione del varietà Grande fratello vip 6 che poi in seconda serata sfonda il muro del 25% di share. Al terzo posto c’è la curva azzurra di Italia 1 con il film Rambo last blood che acchiappa tanti maschietti facendo volare questa curva fin verso l’11% di share. Segue la curva gialla di Rete 4 mixata con quella nera di La7 sulla soglia del 5% di share.