Analisi Auditel della serata di venerdì 15 aprile 2022

Il Rito della via Crucis dal Colosseo in Roma con Papa Francesco ha monopolizzato gli ascolti del venerdì santo, con la proposta ludica di Canale 5 affidata per la seconda settimana consecutiva ad Enrico Papi che raccoglie meno di quello che è costata e con Quarto grado di Gianluigi Nuzzi su Rete 4 che fa sempre la sua bella figura.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 24% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 19% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 6% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con lo Speciale Porta a porta. Segue poco sopra la soglia del 15% la curva arancione di Canale 5 con Striscia la notizia, mentre è terza la curva verde di Un posto al sole, seguita da tutte le altre a partire da quella nera di Otto e mezzo.

La prima serata vede in testa la curva blu di Rai1 con la diretta del Rito della Via Crucis presieduto da Sua Santità Papa Francesco, curva questa che sfonda il muro del 20% di share. Segue poco sopra la linea del 10% la curva della seconda puntata del varietà condotto da Enrico Papi Big show, in calo rispetto a settimana scorsa. Abbiamo poi sempre in gran spolvero la curva gialla di Rete 4 con Quarto grado.

Seconda serata con la curva arancione del finale di Big show al comando sulla linea del 15% di share, seguita dalla curva gialla di Quarto grado appoggiata sulla linea del 10% di share.