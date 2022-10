Analisi Auditel della serata di venerdì 14 ottobre 2022

Partiamo con le nostre curve dello share minuto per minuto come sempre dalla sfida dei Tg delle ore 20 vinta dalla curva blu del Tg1 al 26% di share e con la curva del Tg5 che si ferma al 21% di share, mentre la curva del Tg La7 non va oltre il 7,5% di share, con la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che giunge sempre al 6% di share.

Nel territorio dell’access time vince la curva blu della Rete 1 con il gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, un programma condotto da Amadeus e che porta la curva della prima rete Rai dal 18 fin verso il 25% di share. Segue il varietà di Antonio Ricci Striscia la notizia, diffuso sempre da Canale 5, con la relativa curva arancione che spazia fra il 14 ed il 21% di share, in salita. Abbiamo poi la curva verde di Rai3 che resta in testa fino a quando è in onda Il cavallo e la torre, al termine del quale va avanti la curva di Otto e mezzo che si porta in testa fin verso l’11% di share.

Prima serata con la curva blu di Rai1 con il varietà di Carlo Conti Tale e quale show al comando fin verso il 23% per poi volare in chiusura al 29% di share. Segue, piatta anche durante in neri, segno quindi di pubblico molto fidelizzato alla rete, la curva arancione di Canale 5 con il prodotto Viola come il mare, piatta dicevamo a cavallo della soglia del 15%, con chiusura al 18% con platea totale calante. Mix di curve che seguono attorno alla soglia del 5%, con la linea di Propaganda live che cresce in seconda serata fin oltre la linea del 10% di share, toccando la curva del Maurizio Costanzo show che non va oltre l’11% di share.