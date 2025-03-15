Analisi Auditel della serata di venerdì 14 marzo 2025
L’analisi Auditel e l’andamento degli ascolti minuto per minuto della serata di ieri
Partiamo come sempre dalla sfida dei Tg delle ore 20 che è vinta dalla curva blu del Tg1 che tocca il 26% di share. Appena sotto la linea del 20% di share troviamo la curva arancione del Tg5. Segue fin verso il 9% la curva nera del Tg La7, mentre la curva rossa del Tg2 si ferma al 4%.
Nel territorio dell’access time al comando la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Affari tuoi fra il 25 ed il 36% di share. Fin verso il 16% di share troviamo la curva arancione di Striscia la notizia. Seguono le consuete curve di Otto e mezzo, NCIS e Un posto al sole nella corsia che va dal 5 al 10% di share.
Prime time con al comando la blu di Rai1 con Voice senior, curva questa che scorre nella corsia che va dal 20 al 25% di share, con chiusura al 26%. Segue fin verso il 15% la curva arancione di Canale 5 con Le onde del passato. Terza piazza per la curva gialla di Rete 4 con Quarto grado sulla linea del 10% di share, quindi ecco la curva nera di Propaganda live appena sopra la linea dl 5% di share.
Seconda serata comandata dalla curva gialla di Rete 4 con il finale di puntata di Quarto grado sulla linea del 15% di share. Seguono le curve del finale di Propaganda live al 10% insieme alla curva blu di Tv7.