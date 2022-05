Analisi Auditel della serata di venerdì 13 maggio 2022

L’isola dei famosi 2022 vince la serata del venerdì, superando The band che mantiene più o meno gli stessi ascolti delle serate precedenti. Bene come sempre Quarto grado che si conferma medaglia di bronzo del venerdì sera televisivo italiano.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 26% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 21% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 6% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rete 1 con il gioco a premi Soliti ignoti, curva questa che scorre fra il 19 ed il 25% di share. Segue fra il 14 ed il 22% di share la curva arancione di Striscia la notizia, seguita dalla linea nera di Otto e mezzo attorno al 9% di share, a sua volta seguita dalle linee di Italia 1 e Rai3.

La prima serata vede al comando la curva arancione di Canale 5 con L’isola dei famosi, curva questa che staziona nella corsia che va dal 15 al 20% di share, seguita dalla linea blu dello spettacolo musicale di Rai1 The band, curva questa che scorre di poco sotto la soglia del 15% di share. Bene come sempre la curva gialla di Rete 4 con Quarto grado, curva questa che scorre poco sotto la linea del 10% di share, soglia questa che supera in seconda serata.

Seconda serata con la curva arancione dell’Isola dei famosi nettamente al comando fin verso il 30% di share, seguita appunto dalla linea gialla di Quarto grado.