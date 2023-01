Analisi Auditel della serata di venerdì 13 gennaio 2023

Esordio vincente per la prima puntata di Voice senior 3 che guadagna oltre 4 punti di share rispetto alla scorsa edizione e vince nettamente la gara degli ascolti di ieri sera sulla fiction di Canale 5 Fosca Innocenti 2. Ma sopratutto è la curva ad essere ottima, in costante crescita, facendo pensare ad un dato medio che potrebbe aumentare per la seconda puntata. Ma ora occupiamoci della serata di ieri.

Partiamo dunque dalla sfida dei Tg delle ore 20 vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia dl 26% di share e con la curva arancione del Tg5 che si ferma al 21%. Terza come sempre la curva nera del Tg La7 al 6% di share. La curva rossa del Tg2 delle 20:30 è attorno alla soglia del 7% di share,

Nel territorio dell’access time vediamo la curva blu di Rai1 al comando nettamente con il gioco a premi Soliti ignoti il ritorno che arriva fino a toccare la soglia del 28% di share, segue la curva arancione di Canale 5 con Striscia la notizia che arriva al 25% di share a game di Rai1 terminato. Abbiamo poi rispettivamente ad una incollatura l’una dall’altra le curve di Otto e mezzo, Un posto al sole e NCIS. .

Prime time con la curva di Rai1 che parte da subito al comando con la nuova edizione di Voice senior al 22% di share e con la curva arancione della fiction di Canale 5 Fosca Innocenti che scende fin verso la linea del 15% di share e contemporaneamente la curva di Voice senior 3 sale gradualmente fino a toccare a fine puntata il 30% di share. Seguono appaiate le curve di Italia 1 e di Rete 4 nella corsia che va dal 5 al 10% di share.

Seconda serata con la curva gialla di Quarto grado che si porta al comando fin verso il 14% di share e con la curva blu di Rai1 che si ferma al 10% di Tv7.