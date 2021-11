Analisi Auditel della serata di venerdì 12 novembre 2021

La complicata partita di calcio della nazionale italiana contro la Svizzera monopolizza l’interesse del pubblico televisivo del venerdì sera, con il Grande fratello vip 6 che però non crolla con il suo affezionato pubblico che non lo lascia solo, conquistando numeri importanti in seconda serata. Poco altro da dire sul resto, tranne che Un posto al sole soccombe di poco al folcloristico duello Renzi-Travaglio andato in scena a Otto e mezzo.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 26% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 20% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 5% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 6% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con le prime immagini di Italia-Svizzera, curva questa che si porta fin verso la soglia del 40% di share. Segue fra il 10 ed il 15% di share la curva arancione di Striscia la notizia, abbiamo poi la curva verde di Un posto al sole al terzo posto seguita dalla curva nera di Otto e mezzo, sotto la curva gialla di Stasera Italia.

Prima serata con la curva blu di Rai1 nettamente al comando con il secondo tempo della partita di calcio Italia-Svizzera, curva questa che tocca il 41% di share. Segue sulla linea del 15% la curva del Grande fratello vip 6, mentre tutte le altre linee sono schiacciate dal 5% in giù. Seconda serata con la curva del Grande fratello vip 6 che arriva durante la notte al 34% di share, mentre fra le altre curve affiora quella di Italia 1 che tocca il 9% con le Iene.