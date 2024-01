Analisi Auditel della serata di venerdì 12 gennaio 2024

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 25% di share. Segue la curva arancione del Tg5 che si ferma al 21% di share. La curva nera del Tg La7 tocca il 9% di share, con la curva rossa del Tg2 che si ferma al 6%.

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva di Rai1 che scorre fra il 20 ed il 35% di share con il gioco a premi Affari tuoi. Abbiamo poi a metà strada nella corsia che va dal 15 al 20% di share la curva arancione di Striscia la notizia, quindi segue fin verso il 9% di share la curva nera di Otto e mezzo che impatta con quella verde di Un posto al sole. Niente da fare per Prima di domani che scorre al di sotto della linea del 5% di share, calando.

Prime time con la curva blu di Rai1 che parte al comando con lo show Colpo di luna, ma in calo, tanto da essere poi superata dalla curva arancione di Ciao Darwin che poi in seconda serata vola fin verso il 30% di share. La curva di Colpo di luna chiude poco sopra la soglia del 15% di share, Molto bene come al solito la curva gialla di Rete 4 con Quarto grado che in seconda serata agguanta il secondo posto sulla linea del 10% di share, superando la curva blu di Tv7 poco sotto.