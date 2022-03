Analisi Auditel della serata di venerdì 11 marzo 2022

Il cantante mascherato 3 vince la serata battendo la fiction di Canale 5 Più forte del destino, in calo rispetto alla prima puntata trasmessa mercoledì. Del modesto risultato della fiction di Canale 5 ne beneficia Quarto grado che cresce nel corso della serata raccogliendo il pubblico deluso di Canale 5, ottenendo per altro il dato di share più alto da inizio anno.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 26% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 21% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 6% di share.

L’access time vede in testa la curva blu del gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, curva questa che parte al 19% e chiude al 24% di share. Segue la curva arancione di Striscia la notizia fra il 15 ed il 21% di share, mentre è al terzo posto al 9% la curva nera di La7 con Otto e mezzo.

La prima serata vede in testa la curva blu di Rai1 con Il cantante mascherato 3 che scorre poco sopra la linea del 15% di share e con la curva arancione della fiction di Canale 5 che si posiziona, per altro calante nella prima parte di messa in onda, a metà strada nella corsia che va dal 10 al 15% di share con la fiction Più forti del destino. Molto bene la curva gialla di Rete 4 che con Quarto grado raccoglie anche il pubblico deluso dalla fiction trasmessa da Canale5, con una curva gialla che è in crescita nel corso della serata dal 7% e fin verso il 12% di fine puntata.

Seconda serata con la curva blu del Cantante mascherato 3 che tocca il 22% di share, quindi come detto la curva gialla del finale di Quarto grado che risulta leader toccando appunto il 12% di share, sopra alla linea blu di Tv7.