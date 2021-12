Analisi Auditel della serata di venerdì 10 dicembre 2021

The voice senior 2 vince la serata contro una puntata molto forte del Grande fratello vip 6 che le sta alle calcagna per tutta la serata e volando in seconda serata fino a toccare il 36% di share.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 25% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 21% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 6% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Soliti ignoti, curva questa che tocca sul finale di emissione il 24% di share, con la curva arancione di Canale 5 con Striscia la notizia che si posiziona fin verso il 20% di share a fine emissione in solitaria. Seguono le curve di Rai3 e di La7 fin verso l’8% di share. Sotto la soglia del 5% la curva gialla di Stasera Italia.

Prima serata con la curva blu di Rai1 con lo spettacolo musicale The voice senior al comando a metà strada nella corsia che va dal 15 al 20% di share, con la curva arancione del Grande fratello vip 6 che scorre appoggiata sulla linea del 15% di share, Poi la curva del varietà diretto e condotto da Alfonso Signorini sale toccando il 20% di share, ma anche la curva dello show di Rai1 sale, rimanendo sempre al comando durante la sovrapposizione, il cui dato risulta essere il seguente: Rai1 18.5% e 3.6 milioni e Canale 5 16,8% e 3,3 milioni di telespettatori.

Seconda serata con l’assolo della curva del varietà di Canale 5 Grande fratello vip 6 che tocca il 36% di share e con tutte le altre curve schiacciate ben al di sotto delle soglia del 10% di share.