Analisi Auditel della serata di venerdì 1 ottobre 2021

Si conferma il successo di questa nuova “primavera” di Tale e quale show che in questa nuova formula più giocosa, grazie sopratutto all’inserimento di Cristiano Malgioglio in un ruolo che pare scritto su misura per lui, vince e convince anche nella sua terza puntata. Il Grande fratello vip 6 segue e nonostante scandali (o presunti tali) che ormai -finalmente!- lasciano il tempo che trovano, conserva -gelosamente- solo il suo prezioso pubblico.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 25% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 20% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 6% di share.

L’access time vede in testa la curva blu del gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, curva questa che parte al 16% e chiude al 25% di share. Segue la curva arancione di Striscia la notizia che partita al 15% chiude in solitaria toccando la soglia del 18% di share, Seguono appaiate le curve di Rai3 e di La7 con Un posto al sole e Otto e mezzo attorno all’8% di share.

La prima serata vede in testa la curva blu di Rai1 con lo spettacolo musicale Tale e quale show, curva questa che scorre appena sopra la linea del 20% di share per poi crescere gradualmente fino a toccare il 28% di share nelle votazioni finali. Segue appena sotto la soglia del 15% di share la curva arancione del Grande fratello vip 6 che anch’essa sale gradualmente fino a toccare il 20% in sovrapposizione con Tale e quale ed il 26% in solitaria dopo la mezzanotte. Fra le altre curve affiora quella gialla di Rete 4 con Quarto grado che scorre ben sopra la soglia del 5% di share.