Analisi Auditel della serata di venerdì 1 luglio 2022

La replica di Top 10 domina la serata di ieri, dimostrando la forza di questo programma che arricchito da una orchestra in studio ed elementi ancora di maggior peso può fare ottimamente anche durante il periodo di garanzia. Segue Quarto grado le storie che vince la sfida fra le reti Mediaset con un Canale 5 che si rilassa in poltrona con il suo telefilm del cuore New Amsterdam.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è si porta strada facendo al comando raggiungendo la soglia del 26% di share, con la curva arancione del Tg5 che si ferma al 20% di share, mentre la linea nera del Tg La7 non va oltre il 6% di share e quella rossa del Tg2 tocca la soglia del 7%.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con il varietà Techetechetè, curva questa che scorre sopra la linea del 20% di share, segue la curva arancione di Canale 5 con il varietà Paperissima sprint attorno alla soglia del 15% di share. Abbiamo poi le curve di La7, Rai3 e Italia 1 appaiate subito sotto la linea del 10% di share,

La prima serata vede al comando la curva blu di Rai1 con la replica di Top 10, curva questa che scorre subito sotto l linea del 20% di share. Secondo posto poi la curva gialla di Rete 4 con Quarto grado le storie, mentre la curva arancione di Canale 5 si posiziona sulla linea del 10% di share con il telefilm New Amsterdam. Fra le altre curve affiora quella azzurra di Italia 1 con il film Brick mansion.

Seconda serata con la curva gialla della coda di Quarto grado le storie che domina sfondando il muro del 15% di share, con tutte le altre curve al di sotto della soglia del 10% di share.