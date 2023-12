Analisi Auditel della serata di venerdì 1 dicembre 2023

L’analisi Auditel e l’andamento degli ascolti minuto per minuto della serata di ieri

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 24% di share. Segue la curva arancione del Tg5 che si ferma al 21% di share. La curva nera del Tg La7 tocca il 7% di share, con la curva rossa del Tg2 che si ferma al 5% di share.

L’access prime time

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva di Rai1 che tocca il 27% di share con il gioco a premi Affari tuoi. Segue fra il 15 ed il 21% di share la curva arancione di Striscia la notizia. Abbiamo poi le solite curve di Otto e mezzo, Un posto al sole e NCIS appaiate un poco sotto la linea del 10% di share.

Analisi Auditel prima serata

Prime time con la curva arancione di Canale 5 con Ciao Darwin che parte in testa fin verso il 23% di share, subito seguita dalla curva blu dello spettacolo musicale di Rai1 The voice kids sulla linea del 20% di share. Nel corso della serata poi leggera flessione della curva del varietà di Canale 5 con la crescita della curva blu di Rai1 che opera il sorpasso, chiudendo la sua cavalcata sulla linea del 25% di share. La curva di Ciao Darwin poi in solitaria tocca il 29% di share. Abbiamo poi al terzo posto la curva gialla di Rete 4 con Quarto grado che scorre a metà strada nella corsia che va dal 5 al 10% di share.

Voice kids vince in sovrapposizione su Ciao Darwin

Nel giochino della sovrapposizione esatta fra le due proposte (21:38-24:12) abbiamo in testa Voice kids con il 21,98% di share a fronte del 21,65% di Ciao Darwin.

La seconda serata

Seconda serata con la curva blu di Rai1 con Tv7 che scorre sulla linea del 10% di share, toccata dalla curva gialla del finale di Quarto grado.