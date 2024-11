Analisi Auditel della serata di sabato 9 novembre 2024

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta alla lunga dalla curva blu del Tg1 che tocca il 25% di share, con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso il 21% di share. Segue fin verso il 7% la curva nera del Tg La7, mentre la curva rossa del Tg2 si ferma al 4%.

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva blu di Rai1 con il varietà Ballando tutti in pista, curva questa che scorre fra il 20 ed il 24% di share. Segue nel corridoio che va dal 15 al 20% di share la curva arancione di Striscia la notizia. Abbiamo poi appaiate le curve di In altre parole e NCIS fin verso il 7% di share. Tutte le altre curve sono al di sotto della linea del 5% di share.

Prime time con la curva blu della Rete 1 che parte al comando con il varietà Ballando con le stelle attorno al 22% di share, poi superata dalla curva arancione di Tu si que vales che tocca il 27% di share. Poi a seguire abbiamo la curva blu di Ballando con le stelle che si alza e con la curva di Tu si que vales che tiene il passo, restando in testa, seppur di poco, per poi essere superata nella parte finale dei 2 programmi, ma in maniera inferiore rispetto alle passate settimane. Per questo motivo nel giochino della sovrapposizione (21:17-24:58) abbiamo stavolta in testa Tu si que vales con il 25,07% di share e 3.538.000 telespettatori a fronte del 24,3% di share e 3.420.680 telespettatori di Ballando con le stelle.

Lo show di Milly Carlucci chiude poi in solitaria, 12 minuti dopo quello di Canale 5 al 31% di share. Resto della seconda serata con la curva blu di Ciao maschio che tocca il 20% di share, superando la curva arancione di Speciale Tg5 L’incanto di Roma che si ferma un paio di punti sotto.