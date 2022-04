Analisi Auditel della serata di sabato 9 aprile 2022

Senza gara la sfida del sabato sera con lo spettacolo musicale di Canale 5 Amici di Maria De Filippi che vince una partita ormai solo contro se stesso e l’arrivo di Ulisse su Rai1 che fa il suo ben lontano dall’eco delle canzoni e dei balli di Canale 5, in un clima silenzioso da attico di un grande albergo del centro.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 25% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 20% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 5% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 6% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, curva questa che parte dal 19% e arriva al 24% di share. Segue fra il 15 ed il 18% di share la curva arancione di Canale 5 con Striscia la notizia, mentre risulta terza la curva verde di Rai3 con il varietà Le parole, poco sopra la soglia del 5% di share, toccata da un mix di curve nella prima parte di trasmissione.

La prima serata vede in testa nettamente la curva arancione di Canale 5 con lo spettacolo musicale Amici di Maria De Filippi, curva questa che scorre fra il 20 ed il 25% di share, per poi crescere in seconda serata fino a toccare sul finale il 35% di share. Segue, in un altra partita, la curva blu di Rai1 con la prima emissione della nuova serie di Ulisse il piacere della scoperta che staziona nel corridoio che va dal 10 al 15% di share, chiudendo proprio sulla linea del 15%. Tutte le altre curve sono assembrate nella corsia che va dallo 0 al 5% di share.