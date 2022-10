Analisi Auditel della serata di sabato 8 ottobre 2022

Partiamo con le nostre curve dello share minuto per minuto come sempre dalla sfida dei Tg delle ore 20 vinta dalla curva blu del Tg1 al 27% di share e con la curva del Tg5 che si ferma al 20% di share, mentre la curva del Tg La7 non va oltre il 6% di share, con la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca giusto l’8%.

Nel territorio dell’access time vince la curva blu di Rai1 con il varietà Ballando con le stelle tutti in pista, curva questa che scorre fra il 20 ed il 24% di share, con la curva di Striscia la notizia che si posiziona fra il 15 ed il 20% di share. Seguono appaiate curve di Rai3 e di Rai2, con Le parole che poi si posiziona nella corsia che va dal 5 al 10% di share.

Prima serata con la curva blu di Ballando con le stelle che parte al comando fin verso il 24% di share, mentre Canale 5 scaricava la pubblicità e scendeva con la sua curva arancione fin verso il 14% di share. Poi va in testa la curva arancione di Tu si que vales fin verso il 25% di share, con la curva blu di Ballando con le stelle che si posiziona a metà strada nel corridoio che va dal 20 al 25% di share. Picco in valori assoluti di Tu si que vales alle ore ore 22:37 con 4.695.000 telespettatori. Il picco in valori assoluti di Ballando invece è durante l’esibizione di Lorenzo Biagiarelli alle ore 21:49 con 4.328.000 telespettatori.

Seconda serata con la curva arancione di Tu si que vales che scorre di un paio di punti sopra la soglia del 25% di share, poi vediamo decollare la curva blu di Ballando con le stelle, raggiungendo il picco del 31% durante l’esibizione e talk seguente di Iva Zanicchi, mentre Canale 5 va in nero, Poi però è Rai1 che va in nero con Tu si que vales che ottiene il suo picco in share sempre al 31%, chiudendo poi alla medesima cifra a Ballando con le stelle però terminato al 28% di share.