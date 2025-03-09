Analisi Auditel della serata di sabato 8 marzo 2025
L’analisi Auditel e l’andamento degli ascolti minuto per minuto della serata di ieri
Partiamo come sempre dalla sfida dei Tg delle ore 20 che è vinta dalla curva blu del Tg1 che tocca il 28% di share. Sulla linea del 20% di share troviamo la curva arancione del Tg5. Segue fin verso l’8% la curva nera del Tg La7, mentre la curva rossa del Tg2 si ferma al 4%.
Nel territorio dell’access time al comando la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Affari tuoi fra il 25 ed il 34% di share. Fin verso il 15% di share troviamo la curva arancione di Striscia la notizia. Seguono attorno al 6% le curve di In altre parole e NCIS.
Prime time con al comando la curva arancione di Canale 5 con il varietà C’è posta per te, curva questa che scorre fin verso il 30%, per poi toccare il 39% a fine puntata Segue nei pressi della linea del 15% di share, con chiusura al 19% la curva dello Speciale Eredità Sanremo. Tutte le altre curve sono schiacciate dal 5% in giù, con quella gialla del finale di proiezione del film I due super piedi quasi piatti che affiora sulle altre toccando il 7%.
Seconda serata comandata dalla curva arancione dello Speciale Tg5 che tocca il 20% con la curva di Serenight che scorre sulla linea del 10% di share.