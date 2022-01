Analisi Auditel della serata di sabato 8 gennaio 2022

E’ ripartito C’è posta per te e come un turbo ha spinto la curva di Canale 5 verso livelli altissimi, come suo costume e nel dettaglio abbiamo il 41% dopo la mezzanotte e 6.937.250 telespettatori alle 22:32 vincendo nettamente il campionato del sabato sera, torneo nel quale ormai deve battere solo se stesso. Davanti a questo colosso il nuovo varietà di Rai1 Tali e quali porta la curva blu di Rai1 fin verso la soglia del 20% di share, a vincere “l‘altro campionato”.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre nettamente al comando fin verso il 26% di share e con la curva del Tg5 che scorre sotto arrivando a toccare la soglia del 20% di share, mentre la curva del Tg La7 si posiziona sulla linea del 5% di share. La curva rossa del Tg2 delle 20:30 arriva al 6% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, curva questa che tocca il 24% di share, mentre la curva arancione di Striscia la notizia è seconda e arriva a toccare il 20% di share, quindi vediamo scorrere al terzo posto la curva verde di Rai3 con il varietà Le parole.

Prima serata con la curva arancione della prima puntata dell’edizione 2022 del varietà C’è posta per te che si porta subito al comando sopra la soglia del 25% di share e con la curva blu del nuovo varietà di Rai1 Tali e quali, curva questa che staziona per tutto il periodo nel corridoio che va dal 15 al 20% di share, toccando il 21% durante i neri di Canale 5. Seguono le curve di Rai2, Rai3 ed Italia 1 a distanza siderale.

Seconda serata con la chiusura al 20% di Tali e quali e con la curva arancione di C’è posta per te che vola al 41% di share, mentre la nuova serie di Top su Rai1 porta la curva blu appena sotto la soglia del 10% di share.